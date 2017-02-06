Маша Собко рассказала о первой фотосессии дочери: "Были и слезы, и смех" (фото)

Певица Маша Собко порадовала поклонников на странице в Instagram эксклюзивным снимком с семейной фотосессии для модного глянца.

Певица впервые показала 2-летнюю дочь Малену. Девочка вместе с мамой украсила страницы журнала "Viva!". Собко рассказала, как проходила съемка.

"Малена еще не понимает что она на обложке такого журнала viva, но картинки ей нравятся! Признаюсь честно съемка была очень не простой! Ее было невозможно удержать на одном месте. Были и слезы и смех, у нас даже был обеденный сон, и вся команда ждала пока наша маленькая модель проснется. Для ее улыбки в кадре были созданы все условия и приложено максимум усилий! Теперь смотрю на эти фото в разворотах и понимаю – это наша "маленькая история" семьи", – поделилась звезда.

Фото: instagram.com/masha_sobko/