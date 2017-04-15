"Маски-шоу" покажут в формате виртуальной реальности

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Выпуск подготовлен к 25-летию передачи

"Маски-шоу" покажут в формате виртуальной реальности

Первый сезон юмористической программы "Маски-шоу" можно будет посмотреть в формате виртуальной реальности. Об этом сообщается на сайте сервиса цифрового контента Steam, где будут доступны эпизоды, – передает Лента.

Выпуск подготовлен к 25-летию передачи. Все серии сезона в VR появятся в сети 28 апреля. Отмечается, что первые два эпизода будут выложены в бесплатном доступе.

Проект разработан студией Chingis, на его подготовку ушло около трех лет.

Напомним, программа "Маски-шоу" была создана одесской комик-труппой "Маски" в 1991-м и транслировалась до 2006 года. Сериал в стиле немого кино стал одним из символов 1990-х годов.

Ранее сообщалось, что в начале апреля в Одессе скончался один из актеров программы, комик Сергей Олех.
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