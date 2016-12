Мать актрисы из "Звездных войн" рассказала о состоянии дочери после сердечного приступа (фото)

Актриса Керри Фишер, которая получила известность благодаря роли принцессы Леи в "Звездных войнах", пережила сердечный приступ и теперь ее состояние стабилизировалось.

Об этом сообщила ее мать, актриса Дебби Рейнольдс в Twitter.

Carrie is in stable condition.If there is a change,we will share it. For all her fans & friends. I thank you for your prayers & good wishes. pic.twitter.com/isXJqqFEB6