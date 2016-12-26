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Мать актрисы из "Звездных войн" рассказала о состоянии дочери после сердечного приступа (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7830/75_main.1482743925.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/75_tn.1482743925.jpg Звезды 60-летняя актриса была срочно госпитализирована в больницу скорой помощи в Лос-Анджелесе

Мать актрисы из "Звездных войн" рассказала о состоянии дочери после сердечного приступа (фото)

Сегодня, 11:39

60-летняя актриса была срочно госпитализирована в больницу скорой помощи в Лос-Анджелесе

Актриса Керри Фишер, которая получила известность благодаря роли принцессы Леи в "Звездных войнах", пережила сердечный приступ и теперь ее состояние стабилизировалось.

Об этом сообщила ее мать, актриса Дебби Рейнольдс в Twitter.

"Если произойдут изменения, мы расскажем об этом", — написала она и поблагодарила поклонников Фишер за поддержку.

Как уже сообщалось, 24 декабря 60-летняя актриса была срочно госпитализирована в больницу скорой помощи департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса после приземления.
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