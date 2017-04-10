Мать Брэда Питта просит поддержки у Дженнифер Энистон

Вчера, 11:30

Джейн Питт даже звонила Энистон, чтобы лично попросить у нее помощи

Брэд Питт. Фото: AFP
Брэд Питт. Фото: AFP

Сейчас Брэд Питт переживает не лучшие времена. На днях в западных СМИ появилась информация о том, что мать 53-летнего актера уже начала бить тревогу. Причем, по мнению Джейн Питт, единственным человеком, кто может вывести ее сына из депрессивного состояния, является Дженнифер Энистон: "Всем известно, что, несмотря на то, что ребята расстались больше десяти лет назад, Дженнифер продолжает общаться с мамой Брэда, и та считает ее своей дочерью", — сообщил один из близких друзей знаменитостей.

Оказалось, что несколько дней назад Джейн даже звонила Энистон, чтобы лично попросить у нее помощи: "Она не может смотреть на то, как Брэд мучается, он в буквальном смысле тает на глазах и выглядит очень изможденным", — утверждает инсайдер.

Что же касается законного супруга Энистон Джастина Теру, то, по мнению матери актера, он не должен ревновать ее к Питту: "Несмотря на то, что Брэд бросил Дженнифер ради другой женщины, они сохранили теплые дружеские отношения, но их страсть друг к другу давно прошла", — сообщил источник, близкий к звездной семье.
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Источник:

elle.ru

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