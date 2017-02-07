Мать Селены Гомес ссорится с дочерью из-за ее романа с The Weeknd

Сегодня, 17:00

У нового бойфренда певицы длинная история взаимоотношений с запрещенными препаратами

Селена Гомес. Фото: AFP
Селена Гомес. Фото: AFP

Пока американская певица Селена Гомес наслаждается своими отношениями с канадским исполнителем The Weekend, ее мать и друзья "лезут из кожи вон", чтобы убедить артистку притормозить и не сильно увлекаться этим романом.

Недавно стало известно, что в рехабе Селена лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, а вовсе не от усложнений волчанки, что было озвучено в официальной версии. У нового бойфренда певицы длинная история взаимоотношений с запрещенными препаратами, и это не может не пугать близких Селены.

По словам источников, приближенных к Селене, мать сказала ей: "Если ты не бросишь пить, употреблять наркотики и заводить подобные отношения, то закончишь жизнь в канаве". Инсайдер согласен с мнением матери и уверен, что если Гомес не притормозит сейчас, то ее путь будет не самым светлым и длинным. "Ей будет еще сложнее остановиться. Она уже дважды лечилась от наркозависимости, и теперь легко может решиться на тяжелые наркотики. У нее нет силы воли. Она не остановится, пока не загубит себя", — говорит инсайдер. С матерью у Селены не самые лучшие отношения. Разругавшись с близким человеком, Гомес уволила ее с поста менеджера. Мэнди приложила все усилия, чтобы вернуть дочь в Техас, но та осталась в Лос-Анджелесе и теперь ее ничем не заманишь домой.

Напомним, что 26-летний бойфренд певицы The Weeknd сознался, что имел опыт с тяжелыми наркотиками в прошлом. Сейчас влюбленные проводят слишком много времени по клубам, где, по мнению инсайдеров, "поддаются искушению".
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Источник:

Starslife

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