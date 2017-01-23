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Майкл Китон согласился на нового "Человека-паука" ради денег http://www.segodnya.ua/img/article/7899/49_main.1484846329.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/49_tn.1484846329.jpg Звезды В новом "Человеке-пауке" Китон сыграет врага супергероя – Эдриана Тумса по прозвищу Стервятник

Майкл Китон согласился на нового "Человека-паука" ради денег

Сегодня, 02:26

В новом "Человеке-пауке" Китон сыграет врага супергероя – Эдриана Тумса по прозвищу Стервятник

Майкл Китон. Фото: AFP
Майкл Китон. Фото: AFP

Майкл Китон сыграл в фантастической картине "Человек-паук: Возвращение домой", потому что ему предложили слишком большую сумму, чтобы отказываться.

Ранее сообщалось, что Китон не сможет принять участие в съемках из-за своих обязательств перед другими режиссерами, однако изменения в графике сделали это возможным. " Я отказался, так как не мог, эта роль конфликтовала с моим расписанием. Теперь же я рад, что все получилось. Я уже играл плохих парней, но не злодеев такого уровня. Но деньги не помешают. Я веду образ жизни, для которого требуются деньги", – сообщил актер в интервью.

В последние годы, как поясняет Wenn, 65-летняя звезда "Бэтмена" и "Битлджюса" снимается в основном в малобюджетных независимых работах.

В новом "Человеке-пауке" Китон сыграет врага супергероя – Эдриана Тумса по прозвищу Стервятник. Картина выходит в прокат в июле 2017 года.
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Источник:

intermedia.ru

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