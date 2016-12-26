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Майкл Рукер рассказал, как должны закончиться "Ходячие мертвецы" http://www.segodnya.ua/img/article/7832/24_main.1482770402.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/24_tn.1482770402.jpg Звезды Финала сериала зрители будут дожидаться еще долго

Майкл Рукер рассказал, как должны закончиться "Ходячие мертвецы"

Сегодня, 18:30

Финала сериала зрители будут дожидаться еще долго

Майкл Рукер. Фото: REX
Майкл Рукер. Фото: REX

Майкл Рукер, знакомый поклонникам "Ходячих мертвецов" по роли Мерла Диксона, покинул сериал еще несколько сезонов назад – однако по-прежнему интересуется тем, что происходит в "Ходячих". Недавно Майкл стал гостем фан-ивента Walker Stalker Con и поделился своим взглядом на то, как могли бы закончиться "Ходячие мертвецы".

"Представьте себе картину: камера со спины, один-единственный человек идет по рельсам… на закат. Вы понимаете, что это – Карл…Уже взрослый, сам по себе. С ним никого нет, в кадре – только он. И внезапно вы осознаете, что все эти сезоны на самом деле наблюдали за тем, как Карл вспоминает свое прошлое". "И все в сериале уже мертвы. Карл – единственный, кто остался в живых, он – сам по себе и уходит в закат. И это – конец сериала".

Каким бы оригинальным не было апокалиптическое видение Майклом Рукером концовки "Ходячих мертвецов", финала сериала зрители будут дожидаться еще долго. Не так давно Роберт Киркман, создатель "Ходячих мертвецов", заявил, что в его планах окончание оригинальной серии комиксов, по которым снимают сериал, не значится еще "очень, очень долгое время". А это значит, что и сериал "Ходячие мертвецы" вполне способен преодолеть планку, скажем, в 10 сезонов.

С оставшимися сериями текущего 7 сезона "Ходячие мертвецы" вернутся в эфир 12 февраля 2017 года.
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Источник:

popcornnews.ru

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