Майли Сайрус полностью обнажилась для обложки книги (фото 18+)
На фотографии певица предстала полностью обнаженной в сказочном образе феи
Скандальная певица Майли Сайрус решила стать лицом новой книги фотографий "Lost + Found" известного художника Дэвида Лашапеля. На фотографии она предстала полностью обнаженной в сказочном образе феи. Об этом сообщает "24 Телеканал" со ссылкой на People.
Откровенный снимок показывает обнаженную Майли Сайрус в образе феи с крыльями, которая стоит рядом с туалетом и раковиной в помещении, что кажется похожим на тюремную камеру. На фотографии много розового цвета и цветов, а на самой поп-певице создали боди-арт, украшенный пайетками и розовыми кристаллами Swarovski.
В новое издание фотографа вошло 150 ранее неизвестных фотографий Дэвида Боуи, Канье Уэста, Хиллари Клинтон, Майкла Джексона и других звезд.
Напомним, ранее сообщалось, что 20-летняя Кайли Дженнер снялась в очень откровенной фотосессии.
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