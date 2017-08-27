Майли Сайрус полностью обнажилась для обложки книги (фото 18+)

Скандальная певица Майли Сайрус решила стать лицом новой книги фотографий "Lost + Found" известного художника Дэвида Лашапеля. На фотографии она предстала полностью обнаженной в сказочном образе феи. Об этом сообщает "24 Телеканал" со ссылкой на People.

Откровенный снимок показывает обнаженную Майли Сайрус в образе феи с крыльями, которая стоит рядом с туалетом и раковиной в помещении, что кажется похожим на тюремную камеру. На фотографии много розового цвета и цветов, а на самой поп-певице создали боди-арт, украшенный пайетками и розовыми кристаллами Swarovski.

В новое издание фотографа вошло 150 ранее неизвестных фотографий Дэвида Боуи, Канье Уэста, Хиллари Клинтон, Майкла Джексона и других звезд.

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) Авг 23 2017 в 8:47 PDT

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) Авг 4 2017 в 12:28 PDT

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) Июл 12 2017 в 6:59 PDT

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) Июн 21 2017 в 2:40 PDT

Напомним, ранее сообщалось, что 20-летняя Кайли Дженнер снялась в очень откровенной фотосессии.