Майли Сайрус полностью обнажилась для обложки книги (фото 18+)

Сегодня, 02:56

На фотографии певица предстала полностью обнаженной в сказочном образе феи

Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus
Майли Сайрус. Фото: instagram.com/mileycyrus

Скандальная певица Майли Сайрус решила стать лицом новой книги фотографий "Lost + Found" известного художника Дэвида Лашапеля. На фотографии она предстала полностью обнаженной в сказочном образе феи. Об этом сообщает "24 Телеканал" со ссылкой на People.

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Откровенный снимок показывает обнаженную Майли Сайрус в образе феи с крыльями, которая стоит рядом с туалетом и раковиной в помещении, что кажется похожим на тюремную камеру. На фотографии много розового цвета и цветов, а на самой поп-певице создали боди-арт, украшенный пайетками и розовыми кристаллами Swarovski.

В новое издание фотографа вошло 150 ранее неизвестных фотографий Дэвида Боуи, Канье Уэста, Хиллари Клинтон, Майкла Джексона и других звезд.

Напомним, ранее сообщалось, что 20-летняя Кайли Дженнер снялась в очень откровенной фотосессии
певица, Майли Сайрус, боди-арт

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