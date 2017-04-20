Майли Сайрус решила отложить свадьбу с Лиамом Хемсвортом

Сегодня, 13:00

Певица собирается подписывать брачный контракт

Майли Сайрус со своим возлюбленным Лиамом Хемсвортом. Фото: REX
Майли Сайрус со своим возлюбленным Лиамом Хемсвортом. Фото: REX

Майли Сайрус в очередной раз решила отложить свадьбу со своим давним возлюбленным Лиамом Хемсвортом. Инсайдеры сообщили о том, что 24-летняя исполнительница вообще передумала выходить замуж: "Нет, Майли не говорила о том, что разлюбила Лиама. Просто сейчас она хочет вплотную заняться своей карьерой. Она очень переживает, что с недавних пор ее стали меньше приглашать на всевозможные фестивали, а она, к примеру, мечтает когда-нибудь выступить на Super Bowl, поэтому семья и уж тем более дети — это последнее, о чем она думает в данный момент".

В подтверждение этих слов сама исполнительница призналась, что не очень хочет примерять свадебное платье: "Для меня это всего-навсего штамп в паспорте. Я совершенно не хочу устраивать церемонию и надевать белое. Мне просто нравится жить с Лиамом, и для меня этого достаточно", — заверила Сайрус.

Певица обмолвилась, что, несмотря на все свои чувства к возлюбленному, собирается подписывать брачный контракт, так как считает это "очень важным пунктом в построении здоровых отношений". Звезды познакомились в 2009-ом на съемках фильма "Последняя песня". В 2012 году пара объявила о своей помолвке, но спустя некоторое время Лиам и Майли расстались. Но в конце 2015 года пара вновь возобновила свои отношения, и на безымянном пальце исполнительницы вновь засияло помолвочное кольцо.
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Источник:

elle.ru

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