Мелани Гриффит и Дон Джонсон рискуют здоровьем ради молодости

Издание RadarOnline сообщает, что голливудские знаменитости и бывшие супруги Дон Джонсон и Мелани Гриффит отправились в некую немецкую клинику, где проходят какие-то процедуры под названием "Фонтан молодости", в том числе и инъекции стволовыми клетками, призванными если не омолодить пациентов, то хотя бы остановить их увядание. Специализированная клиника находится в Лейпциге. Там-то Мелани и Дон были замечены вместе, при этом жены Джонсона Келли Флегер поблизости рядом не было видно.

Журналистам удалось разузнать, что процедуры звездам проводит доктор Августин Бадер, который является профессором, занимающимся исследованиями стволовых клеток. Согласно некоторым данным, он разработал некое уникальное чудо-средство от старения. Как сообщает инсайдер, Дон и Мелани прибыли вместе, и вместе поселились в одном отеле. До позднего вечера никто из них не покидал своего номера. На следующий день около четырех часов дня парочка отправилась в клинику, которая официально занимается лечением ЛОР-органов, а также лицевой пластической хирургией.

СМИ сообщают, что Дон и Мелани ищут спасение от старости и нашли его в виде новой разработки доктора Бадер. Изначально разработанный профессором крем на основе стволовых клеток был призван лечить ожоги и ускорять регенерацию кожных покровов, стимулировать самовосстановление сил организма. "Мелани несколько раз становилась жертвой пластической хирургии, и мазь вместо скальпеля для нее – выход", – рассказал инсайдер. Издание сообщает, что в последний раз Гриффитс и Джонсона видели в Лейпциге совсем недавно – 20 января. Доктор сам навестил их в том же отеле и пробыла в их номерах по часу.

Hодители Дакоты Джонсон проходили какие-то процедуры, не покидая свои люкс-номера. Напомним, что Мелани вышла замуж за Дона в 1976 году, однако в 1996 они расстались.