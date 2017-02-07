Мелани Гриффит и Дон Джонсон рискуют здоровьем ради молодости

Сегодня, 16:30

Мелани вышла замуж за Дона в 1976 году, однако в 1996 они расстались

Мелани Гриффит. Фото: AFP
Мелани Гриффит. Фото: AFP

Издание RadarOnline сообщает, что голливудские знаменитости и бывшие супруги Дон Джонсон и Мелани Гриффит отправились в некую немецкую клинику, где проходят какие-то процедуры под названием "Фонтан молодости", в том числе и инъекции стволовыми клетками, призванными если не омолодить пациентов, то хотя бы остановить их увядание. Специализированная клиника находится в Лейпциге. Там-то Мелани и Дон были замечены вместе, при этом жены Джонсона Келли Флегер поблизости рядом не было видно.

Журналистам удалось разузнать, что процедуры звездам проводит доктор Августин Бадер, который является профессором, занимающимся исследованиями стволовых клеток. Согласно некоторым данным, он разработал некое уникальное чудо-средство от старения. Как сообщает инсайдер, Дон и Мелани прибыли вместе, и вместе поселились в одном отеле. До позднего вечера никто из них не покидал своего номера. На следующий день около четырех часов дня парочка отправилась в клинику, которая официально занимается лечением ЛОР-органов, а также лицевой пластической хирургией.

СМИ сообщают, что Дон и Мелани ищут спасение от старости и нашли его в виде новой разработки доктора Бадер. Изначально разработанный профессором крем на основе стволовых клеток был призван лечить ожоги и ускорять регенерацию кожных покровов, стимулировать самовосстановление сил организма. "Мелани несколько раз становилась жертвой пластической хирургии, и мазь вместо скальпеля для нее – выход", – рассказал инсайдер. Издание сообщает, что в последний раз Гриффитс и Джонсона видели в Лейпциге совсем недавно – 20 января. Доктор сам навестил их в том же отеле и пробыла в их номерах по часу.

Hодители Дакоты Джонсон проходили какие-то процедуры, не покидая свои люкс-номера. Напомним, что Мелани вышла замуж за Дона в 1976 году, однако в 1996 они расстались.
актриса, процедуры, спасение, клиника, разработки, крем, джонсон, мелани гриффит

Вы сейчас просматриваете новость "Мелани Гриффит и Дон Джонсон рискуют здоровьем ради молодости ". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Starslife

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Дакота Джонсон. Фото: AFP

Платье с брюками: звезда "50 оттенков серого" Дакота Джонсон удивила необычным образом

Вчера, 12:30

27-летняя актриса выбрала для красной дорожки необычный комплект 

Звезды

Дакота Джонсон задействовала рот не по назначению

3 Февраля, 21:59

Актриса забавно использует рассщелину между зубами

Звезды

Рита Ора и Белла Хиткот выбрали смелые наряды для премьеры "На 50 оттенков темнее"

3 Февраля, 18:30

В картине Рита Ора играет сестру главного героя, а Белла Хиткот - бывшую девушку Кристиана Грея 

Звезды

Дакота Джонсон появилась на премьере "На 50 оттенков темнее" без бюстгальтера

3 Февраля, 10:30

Для премьеры дочь Мелани Гриффит выбрала нежное платье в пол от Valentino

Звезды

Натали Портман. Фото: AFP

Беременная Натали Портман снялась с обнаженным животом

27 Января, 15:00

В этом году у Натали Портман есть шансы получить свой второй "Оскар"

Звезды

Дакота Джонсон. Фото: AFP

Родители Дакоты Джонсон не смотрят фильмы с ее участием из-за сексуальных сцен

27 Января, 14:30

Дакота Джонсон, которая исполнила роль Анастейши Стил, рассказала о планах на будущее

Звезды

Дакота Джонсон в фильме "Пятьдесят оттенков серого"

Дакота Джонсон призналась, что устала от секс-сцен

26 Января, 12:30

Актриса призналась, что ее родители, Мелани Гриффит и Дон Джонсон, до сих пор не видели "50 оттенков серого"

Звезды

Дуэйн Джонсон. Фото: AFP

Дуэйн Джонсон составит компанию Джейсону Момоа в "Аквамене"

25 Января, 18:30

Студия Warner Bros. "подписала" Дуэйна Джонсона в свою новую киновселенную по DC Comics 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования