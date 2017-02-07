Мэрайя Кэри сожгла свое свадебное платье за 250 тысяч долларов (видео)
Воспоминания о миллиардере все еще не дают покоя звезде
Хотя после расставания с Джеймсом Пакером уже прошло достаточно большое время и Мэрайя Кэри успела даже завести новый роман с танцором Брайаном Танакой, воспоминания о миллиардере все еще не дают покоя звезде. Недавно она представила публике песню на композицию "I Don’t", на создание которой ее вдохновила история не сложившихся отношений с Джеймсом Пакером. По словам певицы, она долго обдумывала произошедшее, и решила выразить свои эмоции через песню.
Новый клип, предположительно, снимался в особняке в Калабасасе, в котором некоторое время жила певица с Джеймсом Пакером. А в финале истории исполнительница сжигает белоснежное платье от Valentino, которое покупала для свадьбы с миллиардером: по информации источников, его цена составляет 250 тысяч долларов.
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