Мэрайя Кэри сожгла свое свадебное платье за 250 тысяч долларов (видео)

Хотя после расставания с Джеймсом Пакером уже прошло достаточно большое время и Мэрайя Кэри успела даже завести новый роман с танцором Брайаном Танакой, воспоминания о миллиардере все еще не дают покоя звезде. Недавно она представила публике песню на композицию "I Don’t", на создание которой ее вдохновила история не сложившихся отношений с Джеймсом Пакером. По словам певицы, она долго обдумывала произошедшее, и решила выразить свои эмоции через песню.

Новый клип, предположительно, снимался в особняке в Калабасасе, в котором некоторое время жила певица с Джеймсом Пакером. А в финале истории исполнительница сжигает белоснежное платье от Valentino, которое покупала для свадьбы с миллиардером: по информации источников, его цена составляет 250 тысяч долларов.