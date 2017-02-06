Мэрайя Кэри занимается в спортзале на шпильках и в сетчатых колготках (фото)

46-летняя исполнительница поделилась фото с тренировки, куда она пришла на высоких каблуках

Певица Мэрайя Кэри удивила откровенным образом на странице в Instagram. 46-летняя исполнительница поделилась фото с тренировки, куда она пришла на высоких каблуках.

Для занятий в спортзале Кэри выбрала сетчатые колготки, олимпийку и черное боди. Мэрайя похвасталась пышным декольте.

Звезда упражнялась с гантелями и покоряла шведскую стенку.

Фото: Instagram

Фото: Instagram