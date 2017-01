Мэрайю Кэри подвела фонограмма на новогоднем выступлении

Мэрайю Кэри назвали в соцсетях "последней жертвой несчастливого високосного года" из-за ее неудачного выступления в Нью-Йорке – певица попала впросак на глазах у миллионов зрителей.

Всему виной, как позже объяснили представители артистки, был технический сбой аппаратуры, из-за которого она потеряла контроль над фонограммой посередине песни Emotions, которую исполняла в праздничном шоу Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve на Таймс-сквер. Столкнувшись с проблемой, 46-летняя певица пыталась синхронизировать текст и музыку, но попасть в ноты не могла и опустила микрофон, а песня продолжалась. Та же трудность возникла, когда зазвучал другой ее хит – We Belong Together.

Мэрайя сильно расстроилась – на сцене она поняла, что не все идет гладко и попыталась найти поддержку у зрителей, предложив им спеть самим. Конфуз заметили все, поскольку канал ABC транслировал шоу на Таймс-сквер.