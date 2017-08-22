Мэтт ЛеБлан отказался от ключевой роли в сериале "Американская семейка"

Окончательно попрощавшись с ролью Джоуи в 2006 после закрытия спин-оффа "Друзей", Мэтт ЛеБлан всего через пару лет мог бы оказаться в еще одном "долгоиграющем" проекте. Актер признался, что в свое время отказался от ключевой роли в сериале "Американская семейка" – ему предлагали роль Фила Данфи, которую на протяжении многих лет играет Тай Баррелл.

В интервью USA Today 50-летний Мэтт ЛеБлан вспомнил, что много лет назад к нему попал сценарий самого первого, "пилотного" эпизода "Американской семейки", в котором Мэтту отводилась роль Фила Данфи.

"Помню, как читал его и думал – это очень хороший сценарий, но я для роли не подхожу. Я бы оказал проекту плохую услугу, согласившись на роль. Я знаю, что могу делать, и знаю, чего делать не могу. Плюс, лежать на диване было намного веселее", – пояснил Мэтт.

Тай Баррелл за роль Фила Данфи уже успел получить две престижных телевизионных премии "Эмми". А Мэтта ЛеБлана, тем временем, можно увидеть в новом комедийном сериале "Все схвачено", стартовавшем осенью 2016 года и продленном на 2 сезон.

Напомним, муж Дженнифер Энистон мог бы сниматься в "Друзьях", если бы не проспал.