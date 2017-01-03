Мэттью Макконахи объяснил свой отказ от роли в "Стражах Галактики 2"

Мэттью Макконахи объяснил в интервью изданию Playboy: почему он отказался от участия в фильме "Стражи Галактики 2", который снят по мотивам комиксов Marvel, и предпочел ему картину "Темная башня", основанную на произведениях популярного американского писателя Стивена Кинга.

"Мне нравятся "Стражи Галактики". Но что там происходило? Да, он был очень успешен, и теперь у нас есть возможность пригласить еще одного именитого актера, чтобы он сыграл одну из важных ролей. Я почувствовал себя какой-то поправкой", – сказал он.

Отметим, что официально роль, которая была предложена актеру, не называлось. Предполагалось, что он мог бы сыграть антагониста, а возможно, и таинственного отца главного героя Питера Квилла.

Напомним, что "Стражи Галактики 2" будут представлены зрителям в мае 2017 года. Главные роли в фильме исполнили Зои Солдана, Вин Дизель, Крис Прэтт, Элизабет Дебики, Крис Салливан, Карен Гиллан, Сильвестр Сталлоне, Брэдли Купер, Дэйв Батиста, Курт Рассел и другие актеры. Что касается "Темной башни", то ее релиз, неоднократно переносившийся ранее, запланирован на конец июля 2017 года. В этом проекте Макконахи станет Рэндалом Флэггом, более известным как "Человек в черном", который появляется в нескольких произведениях Кинга.