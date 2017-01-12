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Мэттью Макконахи поправился для роли на 25 кг и засветил голый зад (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7874/49_main.1484174068.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/49_tn.1484174068.jpg Звезды В фильме Макконахи появится совсем без одежды

Мэттью Макконахи поправился для роли на 25 кг и засветил голый зад (видео)

Сегодня, 05:50

В фильме Макконахи появится совсем без одежды


В Сети появился новый трейлер фильма "Золото", в котором 47-летний Мэттью Макконахи сыграл золотоискателя Кенни Уэлса, мечтателя и неудачника, который однажды решает отправиться в неизведанные индонезийские джунгли в поисках золота с таким же непутевым напарником-геологом.

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И Мэттью снова пришлось очень измениться ради роли. На этот раз актер поправился на 25 килограммов. И этого все равно было мало: к костюму прилагались накладной живот и подбородок, а еще очень натуральная залысина и капа, имитирующая желтизну зубов. Но что еще интереснее: в фильме Макконахи появится совсем без одежды. И попа у него далеко не как в "Супермайке", – пишет peopletalk.

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Мэттью не впервой превращаться из красавчика в отталкивающего типа. В "Далласском клубе покупателей" он сыграл электрика Рона Вудфора, больного СПИДом. Для роли актер похудел на 20 килограммов (он весил 60 кг!), и не зря – получил "Оскар".

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А вот в "Супермайке" уже был накаченным и загорелым (да, ему приходилось мазаться автозагаром), как, впрочем, и в фильме "Власть огня" (там Мэттью весил 85 кг), в котором у него еще были лысина и борода. Актеру повезло – его организм не пострадал из-за быстрого изменения веса, чего не скажешь о его коллегах, которые тоже экспериментировали со своим телом ради роли в кино.

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Что ж, уже в марте, когда выйдет фильм "Золото", мы узнаем, стоили ли жертвы Макконахи того.

Кстати, подругу Мэттью сыграла 35-летняя актриса Брайс Даллас Ховард, известная по сериалу "Черное зеркало", и ей тоже пришлось поправиться ради роли на пару килограммов.

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Мэттью Макконахи

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