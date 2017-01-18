Мэттью Макконахи рассказал, как семейная жизнь помогла ему набрать 20 кг для новой роли

Большие скачки в весе вредны для здоровья. Однако многие актеры готовы пойти на такое геройство, особенно если за эту трансформацию им сулит номинация на "Оскар" или другую престижную награду. Несколько лет назад Мэттью Макконахи преобразился до неузнаваемости для роли ВИЧ-инфицированного в фильме "Даласский клуб покупателей" и сорвал большой куш в виде наград. В этом году в прокат выходит новая картина с участием актера – "Золото", для съемок в которой Мэттью вновь сделал невероятное усилие над собой – набрал 20 килограммов лишнего веса.

На премьеру фильма, которая состоялась вчера, 17 января, в Нью-Йорке Мэттью Макконахи пришел с супругой Камиллой Алвес. А незадолго до этого дал интервью, в котором рассказал, как семья поддерживала его во время подготовки к съемкам. "Я был эдаким капитаном веселья. Соглашался на все: "Ребята, пиццу можно есть не только в пятницу вечером, но и во вторник или среду утром!". Это было очень весело, моей семье понравился тот период".

Чтобы набрать вес как можно скорее, актер отказался от всех физических нагрузок, стараясь двигаться по минимуму: "Дома я даже перестал подниматься по лестнице на второй этаж, потому что это тоже физическое упражнение". "Моя любимая еда – чизбургеры, так что я ел их все время. Я делал чизбургеры дома, заходил во все эти рестораны быстрого питания, в которых я до этого никогда не был. В общем, чизбургеры и пиво сделали свое дело",- рассказывает Макконахи.

"Когда съемки закончились и пришло время похудеть, настал непростой период. Я должен был проявить терпение, я понимал, что это не произойдет в одночасье. Это займет не один и даже не пару месяцев. Я до сих пор чувствую, что не все пришло в норму. Независимо от вашего нормального веса, ваше тело привыкает и хочет вернуться в тот "прожорливый" период. С 99 до 97 килограммов мне было скинуть просто, потом была остановка. Сдвинуться с мертвой точки было тяжело, но после дело опять пошло, и с 95 до 91 килограмма я опять скинул легко",- делится воспоминаниями актер.