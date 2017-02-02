Мэйси Уильямс намекнула на открытый финал седьмого сезона "Игры престолов"

До возвращения в эфир "Игры престолов" с предпоследним, седьмым сезоном остается еще много времени, но съемки новых эпизодов уже завершены – и каст сериала постепенно позволяет себе новые спойлеры. Так, Мэйси Уильямс в интервью Time Out London намекнула, что концовка 7 сезона "Игры престолов" может заставить зрителей понервничать.

На вопрос журналистов "Time Out London", чего зрителям стоит ждать от 7 сезона "Игры престолов", Мэйси Уильямс со смехом ответила – "открытого финала". Разумеется, возможно, актриса просто пошутила, но с клиффхэнгерами (обрывом повествования на самом интересном месте) поклонники "Игры престолов" хорошо знакомы – стоит вспомнить хотя бы затянувшуюся на несколько месяцев интригу с умершим/возродившимся Джоном Сноу.

Новый, предпоследний сезон "Игры престолов" появится в эфире HBO летом 2017 года (предположительно, премьера состоится 25 июня). В 7 сезоне будет всего 7 серий вместо традиционных 10.