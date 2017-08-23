Михаил Галустян выложил в Instagram откровенное фото жены в бикини

Сегодня, 06:16

На фото супруга шоумена в раздельном телесном бикини с кокетливыми рюшами принимает душ на природе

Михаил и Виктория Галустян. Фото: instagram.com/m_galustyan
Михаил и Виктория Галустян. Фото: instagram.com/m_galustyan

Известный юморист опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию своей супруги Виктории под душем. Бывший КВНщик, а ныне популярный актер, шоумен и продюсер Михаил Галустян опубликовал на своей странице в Instagram весьма откровенный снимок своей супруги Виктории, – пишет topnews.ru.

На фото жена шоумена в раздельном телесном бикини с кокетливыми рюшами принимает душ на природе, в это время сам Галустян на заднем плане с интересом наблюдает за своей возлюбленной.

"Наблюдательность – одно из лучших моих качеств", – такой шутливый комментарий под фото оставил юморист.

Всего за сутки пикантный снимок собрал свыше 167 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев.

Подписчики по достоинству оценили интимный кадр, согласившись, что любой мужчина на месте Михаила тоже засмотрелся бы на такую красотку, как Виктория. Многие фолловеры признали, что юмористу очень повезло с женой.

"Какая девушка", "Береги такую красавицу, Миша, а то украдут у тебя", "Предлагаю дополнить список того, на что можно смотреть вечно", "Восхитительная. Мишка, вы красивая пара! На вас приятно смотреть", – такие комментарии оставляли поклонники артиста.

Отметим, что 31-летняя Виктория – мама двух дочек, Эстеллы и Элины.

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Галустян запретил жене работать.
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