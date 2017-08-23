Михаил Галустян выложил в Instagram откровенное фото жены в бикини

На фото супруга шоумена в раздельном телесном бикини с кокетливыми рюшами принимает душ на природе

Известный юморист опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию своей супруги Виктории под душем. Бывший КВНщик, а ныне популярный актер, шоумен и продюсер Михаил Галустян опубликовал на своей странице в Instagram весьма откровенный снимок своей супруги Виктории, – пишет topnews.ru.

На фото жена шоумена в раздельном телесном бикини с кокетливыми рюшами принимает душ на природе, в это время сам Галустян на заднем плане с интересом наблюдает за своей возлюбленной.

"Наблюдательность – одно из лучших моих качеств", – такой шутливый комментарий под фото оставил юморист.

Всего за сутки пикантный снимок собрал свыше 167 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев.

Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan) Авг 21 2017 в 2:06 PDT

Подписчики по достоинству оценили интимный кадр, согласившись, что любой мужчина на месте Михаила тоже засмотрелся бы на такую красотку, как Виктория. Многие фолловеры признали, что юмористу очень повезло с женой.

"Какая девушка", "Береги такую красавицу, Миша, а то украдут у тебя", "Предлагаю дополнить список того, на что можно смотреть вечно", "Восхитительная. Мишка, вы красивая пара! На вас приятно смотреть", – такие комментарии оставляли поклонники артиста.

Отметим, что 31-летняя Виктория – мама двух дочек, Эстеллы и Элины.

Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan) Июн 9 2017 в 8:22 PDT

Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan) Мар 8 2017 в 3:25 PST

Публикация от Михаил Галустян (@m_galustyan) Янв 10 2017 в 10:26 PST

Напомним, ранее сообщалось, что Михаил Галустян запретил жене работать.