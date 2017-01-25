Мини-комбинезон и объемная прическа: Алла Пугачева удивила образом на юбилее российского чиновника (фото)

Сегодня, 10:01

Примадонна была приглашена выступить на дне рождения российского депутата

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/bryksin_egor
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/bryksin_egor

Певица Алла Пугачева продолжает экспериментировать со стилем.  На днях 67-летняя артистка предстала в новом образе.

Пугачева в числе других звезд была приглашена выступить на дне рождения российского депутата и вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Александра Брыксина, которому 20 января исполнилось 50 лет.

В Instagram уже появились фото с праздника.

Для вечеринки Примадонна выбрала короткий черный комбинезон с поясом и удлиненный блестящий кардиган. Свой смелый образ исполнительница дополнила массивными украшениями и объемной прической.

Пугачева спела как свои новые песни (например, "Вдвоем"), так и известные хиты – "Миллион алых роз" и "Мадам Брошкина".

Прекрасная Алла!!

Видео опубликовано Natasha (@mknatalia)

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Фото: instagram.com/mknatalia

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Фото: instagram.com/bryksin_egor
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Источник:

"Сегодня"

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