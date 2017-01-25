Мини-комбинезон и объемная прическа: Алла Пугачева удивила образом на юбилее российского чиновника (фото)
Примадонна была приглашена выступить на дне рождения российского депутата
Певица Алла Пугачева продолжает экспериментировать со стилем. На днях 67-летняя артистка предстала в новом образе.
Пугачева в числе других звезд была приглашена выступить на дне рождения российского депутата и вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Александра Брыксина, которому 20 января исполнилось 50 лет.
В Instagram уже появились фото с праздника.
Для вечеринки Примадонна выбрала короткий черный комбинезон с поясом и удлиненный блестящий кардиган. Свой смелый образ исполнительница дополнила массивными украшениями и объемной прической.
Пугачева спела как свои новые песни (например, "Вдвоем"), так и известные хиты – "Миллион алых роз" и "Мадам Брошкина".
Фото: instagram.com/mknatalia
Фото: instagram.com/bryksin_egor
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