Мини-комбинезон и объемная прическа: Алла Пугачева удивила образом на юбилее российского чиновника (фото)

Примадонна была приглашена выступить на дне рождения российского депутата

Певица Алла Пугачева продолжает экспериментировать со стилем. На днях 67-летняя артистка предстала в новом образе.

Пугачева в числе других звезд была приглашена выступить на дне рождения российского депутата и вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Александра Брыксина, которому 20 января исполнилось 50 лет.

В Instagram уже появились фото с праздника.

Для вечеринки Примадонна выбрала короткий черный комбинезон с поясом и удлиненный блестящий кардиган. Свой смелый образ исполнительница дополнила массивными украшениями и объемной прической.

Пугачева спела как свои новые песни (например, "Вдвоем"), так и известные хиты – "Миллион алых роз" и "Мадам Брошкина".

Прекрасная Алла!! Видео опубликовано Natasha (@mknatalia) Янв 20 2017 в 2:38 PST

Фото: instagram.com/mknatalia

Фото: instagram.com/bryksin_egor

Видео опубликовано brukkristina (@brukkristina25) Янв 20 2017 в 2:47 PST