Мини, яркие носки и модная обувь: 67-летняя Алла Пугачева удивила неожиданным образом (фото)

Пугачева похвасталась стройными ножками в коротком платье с поясом

В Москве прошла премьера блокбастера о вторжении инопланетян "Притяжение". Показ посетили Алла Пугачева, Ксения Собчак, Максим Виторган, режиссер картины Федор Бондарчук и другие.

67-летняя Алла Борисовна продолжает экспериментировать со стилем.

Для похода в кино Примадонна выбрала смелый наряд и предстала в совершенно новом образе.

Пугачева похвасталась стройными ножками в мини с поясом. Короткое платье певица дополнила модными ботинками на платформе, солнцезащитными очками и носками морковного цвета.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram