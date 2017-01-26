Мини, яркие носки и модная обувь: 67-летняя Алла Пугачева удивила неожиданным образом (фото)
Пугачева похвасталась стройными ножками в коротком платье с поясом
В Москве прошла премьера блокбастера о вторжении инопланетян "Притяжение". Показ посетили Алла Пугачева, Ксения Собчак, Максим Виторган, режиссер картины Федор Бондарчук и другие.
67-летняя Алла Борисовна продолжает экспериментировать со стилем.
Для похода в кино Примадонна выбрала смелый наряд и предстала в совершенно новом образе.
Пугачева похвасталась стройными ножками в мини с поясом. Короткое платье певица дополнила модными ботинками на платформе, солнцезащитными очками и носками морковного цвета.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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