Мини, яркие носки и модная обувь: 67-летняя Алла Пугачева удивила неожиданным образом (фото)

Сегодня, 10:01

Пугачева похвасталась стройными ножками в коротком платье с поясом

Алла Пугачева, Максим Галкин, Григорий Лепс и Юлия Высоцкая. Фото: Instagram
Алла Пугачева, Максим Галкин, Григорий Лепс и Юлия Высоцкая. Фото: Instagram

В Москве прошла премьера  блокбастера о вторжении инопланетян "Притяжение". Показ посетили Алла Пугачева, Ксения Собчак, Максим Виторган, режиссер картины Федор Бондарчук и другие.

67-летняя Алла Борисовна продолжает экспериментировать со стилем.

Для похода в кино Примадонна выбрала смелый наряд и предстала в совершенно новом образе.

Пугачева похвасталась стройными ножками в мини с поясом. Короткое платье певица дополнила модными ботинками на платформе, солнцезащитными очками и носками морковного цвета.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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"Сегодня"

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