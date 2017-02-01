Миранда Керр рассказала, как находит общий язык с Орландо Блумом и Кэти Перри

Несмотря на то, что в свое время судьба развела Миранду Керр и Орландо Блума, бывшие супруги продолжают общаться и совместно воспитывать их общего 6-летнего сына Флинна. Модель не только не боится отпускать ребенка на отдых с папой и его новой возлюбленной — Кэти Перри, но и напротив, поощряет попытки Орландо провести свободное время с мальчиком.

Журналистов и поклонников давно интересовал вопрос о том, как знаменитостям удается поддерживать приятельские отношения после громкого расставания. Ответ на днях дала Миранда в разговоре с журналистами издания Justjared. "Мы — современная семья. Орландо, и я в буквальном смысле слова, как семья. Сейчас он мне как брат. Это очень странно, но мы действительно заботимся друг о друге, и у нас сложились хорошие отношения, поэтому я считаю, что в этом плане мне просто невероятно повезло", — поделилась австралийская модель.

Напомним, что о разводе Миранды Керр и Орландо Блума СМИ узнали в октябре 2013 года. В качестве причины расставания знаменитости назвали несовпадение рабочих графиков. Однако инсайдеры в близких кругах пары уверены, что отношения сошли на нет из-за постоянных измен супругов.