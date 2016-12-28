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Мишель Обама и Блейк Лайвли вышли в свет в одинаковых платьях за 470 долларов (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7839/2_main.1482925283.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7839/2_tn.1482925283.jpg Звезды Знаменитости выбрали наряд от дизайнера Дианы фон Фюрстенбер

Мишель Обама и Блейк Лайвли вышли в свет в одинаковых платьях за 470 долларов (фото)

Сегодня, 13:39

Знаменитости выбрали наряд от дизайнера Дианы фон Фюрстенбер

Мишель Обама в платье от Дианы фон Фюрстенбер. Фото: AFP
Мишель Обама в платье от Дианы фон Фюрстенбер. Фото: AFP

Первая леди США Мишель Обама и американская актриса Блейк Лайвли вышли в свет в одинаковых платьях, сообщает Yahoo Style.

По данным издания, супруга американского президента сопровождала мужа Барака Обаму на военной базе на Гавайских островах во время Рождества.

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Фото: AFP

Мишель вышла в свет в полосатом платье от дизайнера Дианы фон Фюрстенбер.

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Фото: AFP

Точно в таком же платье актриса Лайвли вышла в свет в июле текущего года, когда была еще беременна.

Blake Lively in DVF at the opening of Cafe Society @blakelively

Фото опубликовано DVF (@dvf)

Таким образом, отмечает издание, Обама и Лайвли появились на публике в одинаковых платьях за 470 долларов, но в совершенно разные сезоны.

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Ранее Мишель Обама была признана более влиятельной иконой стиля, чем Жаклин Кеннеди.
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