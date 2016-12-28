Мишель Обама и Блейк Лайвли вышли в свет в одинаковых платьях за 470 долларов (фото)

Первая леди США Мишель Обама и американская актриса Блейк Лайвли вышли в свет в одинаковых платьях, сообщает Yahoo Style.

По данным издания, супруга американского президента сопровождала мужа Барака Обаму на военной базе на Гавайских островах во время Рождества.

Фото: AFP

Мишель вышла в свет в полосатом платье от дизайнера Дианы фон Фюрстенбер.

Фото: AFP

Точно в таком же платье актриса Лайвли вышла в свет в июле текущего года, когда была еще беременна.

Blake Lively in DVF at the opening of Cafe Society @blakelively Фото опубликовано DVF (@dvf) Июл 14 2016 в 3:17 PDT

Таким образом, отмечает издание, Обама и Лайвли появились на публике в одинаковых платьях за 470 долларов, но в совершенно разные сезоны.

Ранее Мишель Обама была признана более влиятельной иконой стиля, чем Жаклин Кеннеди.