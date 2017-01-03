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Младшая сестра Ким Кардашьян рассекретила своего возлюбленного (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7853/12_main.1483441577.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/12_tn.1483441577.jpg Звезды Пара вместе отпраздновала Новый год и перестала скрывать свои отношения

Младшая сестра Ким Кардашьян рассекретила своего возлюбленного (фото)

Сегодня, 13:09

Пара вместе отпраздновала Новый год и перестала скрывать свои отношения

Хлое и Тристан. Фото: instagram.com/khloekardashian
Хлое и Тристан. Фото: instagram.com/khloekardashian

Звезда реалити-шоу семейства Кардашьян Хлое впервые показала поклонникам своего возлюбленного – баскетболиста Тристана Томпсона.

Снимками она поделилась в Instagram.

32-летняя Хлое и 25-летний Тристан вместе встретили Новый год. Пара не стеснялась показывать свои чувства и страстно обнималась и целовалась на протяжении всего вечера.

Happy New Year!!! May you always be surrounded by the love you are deserving of! May Gods blessings continue to rain on us all!

Фото опубликовано Khloé (@khloekardashian)

Хлое нарядилась в блестящее платье и сделала высокий хвост, тогда как ее возлюбленный нарядился во все черное.

Фото опубликовано Khloé (@khloekardashian)

Звезда реалити-шоу не только впервые опубликовала совместные снимки, а и отметила своего бойфренда на фото и добавила трогательную подпись.

Merry Christmas & Happy Holidays from me and mines, to you and yours.

Фото опубликовано Tristan Thompson (@realtristan13)

Примечательно, что их роман сопровождается драматической историей – экс-подруга Томпсона – модель Джордан Крэйг совсем недавно родила от него дочь.

Но, видимо, пару это не очень заботит.  
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Источник:

"Сегодня"

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