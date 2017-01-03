Младшая сестра Ким Кардашьян рассекретила своего возлюбленного (фото)

Пара вместе отпраздновала Новый год и перестала скрывать свои отношения

Звезда реалити-шоу семейства Кардашьян Хлое впервые показала поклонникам своего возлюбленного – баскетболиста Тристана Томпсона.

Снимками она поделилась в Instagram.

32-летняя Хлое и 25-летний Тристан вместе встретили Новый год. Пара не стеснялась показывать свои чувства и страстно обнималась и целовалась на протяжении всего вечера.

Happy New Year!!! May you always be surrounded by the love you are deserving of! May Gods blessings continue to rain on us all! Фото опубликовано Khloé (@khloekardashian) Янв 1 2017 в 12:25 PST

Хлое нарядилась в блестящее платье и сделала высокий хвост, тогда как ее возлюбленный нарядился во все черное.

Фото опубликовано Khloé (@khloekardashian) Янв 1 2017 в 7:49 PST

Звезда реалити-шоу не только впервые опубликовала совместные снимки, а и отметила своего бойфренда на фото и добавила трогательную подпись.

Merry Christmas & Happy Holidays from me and mines, to you and yours. Фото опубликовано Tristan Thompson (@realtristan13) Дек 25 2016 в 6:24 PST

Примечательно, что их роман сопровождается драматической историей – экс-подруга Томпсона – модель Джордан Крэйг совсем недавно родила от него дочь.

Although watching and feeling you grow everyday has made my pregnancy such an unforgettable, magical experience..words cannot express how anxious and excited I am to finally meet you! Mommy loves you so much! Muah-Muah-Muah!!!! #Mommy2BeJordyC #CountingDownTheDays Видео опубликовано ℐℴ ℛđƴ.ℭ (@alleyesonjordyc) Окт 9 2016 в 4:37 PDT

Но, видимо, пару это не очень заботит.