Младшая сестра Ким Кардашьян рассекретила своего возлюбленного (фото)
Пара вместе отпраздновала Новый год и перестала скрывать свои отношения
Звезда реалити-шоу семейства Кардашьян Хлое впервые показала поклонникам своего возлюбленного – баскетболиста Тристана Томпсона.
Снимками она поделилась в Instagram.
32-летняя Хлое и 25-летний Тристан вместе встретили Новый год. Пара не стеснялась показывать свои чувства и страстно обнималась и целовалась на протяжении всего вечера.
Хлое нарядилась в блестящее платье и сделала высокий хвост, тогда как ее возлюбленный нарядился во все черное.
Звезда реалити-шоу не только впервые опубликовала совместные снимки, а и отметила своего бойфренда на фото и добавила трогательную подпись.
Примечательно, что их роман сопровождается драматической историей – экс-подруга Томпсона – модель Джордан Крэйг совсем недавно родила от него дочь.
Но, видимо, пару это не очень заботит.
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