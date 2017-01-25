Младшая сестра Ким Кардашьян стала лицом Puma (фото)
Коллекция Swan, вдохновленная балетом "Лебединое озеро", поступит в продажу с февраля текущего года
Звезда реалити-шоу семейства Кардашьян Кайли Дженнер стала лицом новой коллекции бренда спортивной одежды Puma — Swan.
Информацией об этом похвасталась сама Кайли в Instagram.
Как отмечают в компании, коллекция Swan, вдохновленная балетом "Лебединое озеро", поступит в продажу с февраля текущего года.
В нее вошли кроссовки, кейпы, комбинезоны с "перьевым" принтом и переливающимися элементами, которые прорекламировала на себе 19-летняя звезда реалити-шоу.
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