Младшая сестра Ким Кардашьян стала лицом Puma (фото)

Коллекция Swan, вдохновленная балетом "Лебединое озеро", поступит в продажу с февраля текущего года

Звезда реалити-шоу семейства Кардашьян Кайли Дженнер стала лицом новой коллекции бренда спортивной одежды Puma — Swan.

Информацией об этом похвасталась сама Кайли в Instagram.

Как отмечают в компании, коллекция Swan, вдохновленная балетом "Лебединое озеро", поступит в продажу с февраля текущего года.

В нее вошли кроссовки, кейпы, комбинезоны с "перьевым" принтом и переливающимися элементами, которые прорекламировала на себе 19-летняя звезда реалити-шоу.