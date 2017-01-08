"Мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать": ТОП-цитат Элвиса Пресли (фото,видео)
Когда ему исполнилось 11 лет, он получил в подарок гитару и начал всерьез интересоваться музыкой
Сегодня легендарному певцу Элвису Пресли исполнилось бы 82 года. Сайт Сегодня.ua вспомнил, каким был король рок-н-ролла и составил ТОП-10 его самых ярких цитат о жизни, популярности и ценностях.
Родился будущий певец в небогатой американской семье, а карьеру музыканта начал в церковном хоре.
Когда ему исполнилось 11 лет, мальчик получил в подарок гитару и начал всерьез интересоваться музыкой. Когда он окончил школу, то устроился на работу водителем грузовика, но увлечение музыкой Элвис не забыл.
Позже он записал несколько песен на пластинку в качестве подарка своей матери, а уже через год был выпущен его первый сингл "That’s all right" в количестве 20 тысяч экземпляров.
Его пластинки расходились, как горячие пирожки, а новый смешанный стиль в музыке, который был создан Пресли вместе со Скотти Муром и Биллом Блеком, получил название "рок-н-ролл".
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Чуть позже, в 1956 год Элвис получил мировую славу, а его сингл "Heartbreak Hotel" разошелся более чем миллионом экземпляров.
Примечательно, что Пресли влюбил в себя поклонников по всему миру не только голосом и текстами песен, а и своими движениями, которые стали примером для подражания.
В 1973 года у певца развилась лекарственная зависимость и начались серьезные проблемы со здоровьем. 16 августа 1977 года Элвис Пресли умер в собственном поместье в Мемфисе.
ТОП-10 цитат короля рок-н-ролла Элвиса Пресли:
- Кем бы я ни стал, это будет то, что Бог выбрал для меня.
- Судить о человеке по его слабому звену или слабому поступку — это то же самое, как судить о могуществе океана по одной его волне.
- Моя философия жизни проста: мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать.
- Важно стараться, чтобы вокруг были люди, которые могут дать тебе немножко счастья, — ведь живешь-то ты один раз, дружище.
- Если дела идут плохо — не ходи с ними.
- Ценности — как отпечатки пальцев. У всех разные и при этом они прослеживаются во всем, что вы совершаете.
- Образ — это одно, а сам человек — это совершенно другое… Очень трудно соответствовать образу.
- Я не король. Иисус Христос король. Я просто артист.
- Правда, как солнце. Вы можете закрыть его на время.
- Я могу позволить себе все, кроме того, что хочу на самом деле
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