"Мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать": ТОП-цитат Элвиса Пресли (фото,видео)

Когда ему исполнилось 11 лет, он получил в подарок гитару и начал всерьез интересоваться музыкой

Сегодня легендарному певцу Элвису Пресли исполнилось бы 82 года. Сайт Сегодня.ua вспомнил, каким был король рок-н-ролла и составил ТОП-10 его самых ярких цитат о жизни, популярности и ценностях.

Родился будущий певец в небогатой американской семье, а карьеру музыканта начал в церковном хоре.

Когда ему исполнилось 11 лет, мальчик получил в подарок гитару и начал всерьез интересоваться музыкой. Когда он окончил школу, то устроился на работу водителем грузовика, но увлечение музыкой Элвис не забыл.

THE KING 1935 – 1977 Happy birthday to Elvis Presley who was born on this day in 1935. #elvis #theking #hbd #hounddog #elvispresley #rocknroll Фото опубликовано Sorbet Magazine (@sorbetmag) Янв 8 2017 в 5:16 PST

Позже он записал несколько песен на пластинку в качестве подарка своей матери, а уже через год был выпущен его первый сингл "That’s all right" в количестве 20 тысяч экземпляров.

Его пластинки расходились, как горячие пирожки, а новый смешанный стиль в музыке, который был создан Пресли вместе со Скотти Муром и Биллом Блеком, получил название "рок-н-ролл".

Чуть позже, в 1956 год Элвис получил мировую славу, а его сингл "Heartbreak Hotel" разошелся более чем миллионом экземпляров.

Примечательно, что Пресли влюбил в себя поклонников по всему миру не только голосом и текстами песен, а и своими движениями, которые стали примером для подражания.

В 1973 года у певца развилась лекарственная зависимость и начались серьезные проблемы со здоровьем. 16 августа 1977 года Элвис Пресли умер в собственном поместье в Мемфисе.

ТОП-10 цитат короля рок-н-ролла Элвиса Пресли: