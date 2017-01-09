Модель Алла Костромичева без бюстгальтера загорает на острове Сент-Бартс (фото)
Топ-модель позирует на фоне живописного пейзажа без верхней части купальника
Украинская топ-модель и телеведущая Алла Костромичева порадовала поклонников на странице в Instagram пикантным фото.
Сейчас ведущая реалити-проекта "Супермодель по-украински" наслаждается роскошным отдыхом на Карибах. Алла выбрала для отпуска остров Сент-Бартс.
На снимке Костромичева демонстрирует стройную фигуру. Модель позирует на фоне живописного пейзажа без верхней части купальника.
"Песок на спине и счастье в сердце", – подписала кадр топлесс манекенщица.
Фото: Instagram
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