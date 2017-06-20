Модель борется со страшной болезнью, из-за которой выглядит вечно беременной

Девушке пришлось сделать три операции, при которых из нее выкачали 2,5 литра смертоносной жидкости, но такие операции ей нужно делать раз в полгода до конца жизни

Модель нижнего белья рассказала о том, в каком аду ей приходится жить, борясь с неизлечимой болезнью, из-за которой она выглядит все время беременной, – пишет "Лайф".

У Карлы Кресси, 25-летней жительницы Эссекса, редкий недуг — так называемый замороженный таз. Это опасное осложнение эндометриоза, при котором матка, кишечник, фаллопиевы трубы и яичники срастаются вместе при помощи рубцовой ткани.

Раньше Карла была успешной моделью нижнего белья, появлялась на обложках мужских журналов и даже была названа одной из самых привлекательных женщин Британии, а сейчас ежедневно ее мучают приступы болезни, которые могут быть вызваны чем угодно — от макарон до кофе. Она испытывает сильную боль, тошноту и выглядит так, словно находится на девятом месяце беременности.

Ее внутренности испещрены кистами, из которых выделяется гной, попадающий в брюшную полость. Ей пришлось сделать три операции, при которых из нее выкачали 2,5 литра смертоносной жидкости. В память об этом на ее животе остались шрамы, словно от кесарева сечения.

Из-за болезни Карле пришлось отказаться от карьеры в модельном бизнесе. Она рассказала, что каждый день проводит словно в аду. Стоит ей съесть что-нибудь, и ее живот раздувается, начинаются сильнейшие боли в голове и спине.

Самое ужасное, что Карла не знает, сможет ли она когда-нибудь иметь детей. Сейчас она все время чувствует себя беременной: весь живот в шрамах, постоянно надувается, а гормоны то и дело скачут. Диагноз "эндометриоз" Карле поставили в 2016 году, когда девушка обратилась к врачу с жалобой на шестинедельные менструации. Как оказалось, соединительная ткань, которая должна создаваться внутри матки, стала выходить наружу, вызывая сильнейшие кровотечения и боль.

Сначала она подумала, что это половая инфекция, и стала подозревать своего парня в изменах. Она делала тесты на беременность. В конце концов врачи обнаружили, что в ее брюшной полости находится несколько кист размером до девяти сантиметров. Их удалили, откачали весь ядовитый гной из живота, но такие операции ей нужно делать раз в полгода до конца жизни.

Девушке приходится пить морфин, чтобы справиться с ужасной болью. Из-за нее она не может заниматься сексом и потеряла значительную часть веса. Изможденный вид стал привычной частью повседневной жизни. Чтобы облегчить мучения, Карла начала вести блог, в котором делится своими страданиями с подписчиками.