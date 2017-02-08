Модель Джиджи Хадид оскорбила целую нацию

21-летняя Джиджи Хадид – одна из самых милых молодых моделей Америки. Но даже очарование Джиджи не спасло ее от скандала. Более того, модель обвинили в расизме, – передает peopletalk.

На страничке сестры Джиджи, 20-летней модели Беллы Хадид, в Snapchat появилось короткое видео: Джиджи пародирует узкий разрез глаз Будды (или самурая), которого изобразили на печенье. Подписчикам звезды это не понравилось: "Джиджи насмехается над азиатами. Крыса".

Белла удалила видео, но некоторые пользователи успели скачать его и распространить по социальным сетям. Пока что от моделей не поступало комментариев.