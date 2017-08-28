Модель Хейли Болдуин сменила два прозрачных комбинезона на MTV Video Music Awards
Наряд черного цвета на тонких бретельках дочь Стивена Болдуина дополнила сапожками в тон
Племянница актера Алека Болдуина, модель и самая сексуальная женщина мира по версии журнала Maxim Хейли Болдуин продемонстрировала два откровенных образа на церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards.
20-летняя Хейли блистала на церемонии в прозрачных нарядах. Болдуин позировала в комбинезоне со стразами и глубоким декольте от Zuhair Murad.
Наряд черного цвета на тонких бретельках дочь Стивена Болдуина дополнила сапожками в тон и серьгами-кольцами.
Фото: REX
Фото: REX
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