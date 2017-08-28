Модель Хейли Болдуин сменила два прозрачных комбинезона на MTV Video Music Awards

Наряд черного цвета на тонких бретельках дочь Стивена Болдуина дополнила сапожками в тон

Племянница актера Алека Болдуина, модель и самая сексуальная женщина мира по версии журнала Maxim Хейли Болдуин продемонстрировала два откровенных образа на церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards.

20-летняя Хейли блистала на церемонии в прозрачных нарядах. Болдуин позировала в комбинезоне со стразами и глубоким декольте от Zuhair Murad.

Наряд черного цвета на тонких бретельках дочь Стивена Болдуина дополнила сапожками в тон и серьгами-кольцами.

Фото: REX

Фото: REX