Модель Хейли Болдуин сменила два прозрачных комбинезона на MTV Video Music Awards

Сегодня, 14:00

Наряд черного цвета на тонких бретельках дочь Стивена Болдуина дополнила сапожками в тон 

Хейли Болдуин. Фото: REX
Хейли Болдуин. Фото: REX

Племянница актера Алека Болдуина, модель и самая сексуальная женщина мира по версии журнала Maxim Хейли Болдуин продемонстрировала два откровенных образа на церемонии вручения музыкальной премии MTV Video Music Awards.

20-летняя Хейли блистала на церемонии в прозрачных нарядах. Болдуин позировала в комбинезоне со стразами и глубоким декольте от Zuhair Murad.

Наряд черного цвета на тонких бретельках дочь Стивена Болдуина дополнила сапожками в тон и серьгами-кольцами.

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Фото: REX 

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Фото: REX 
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"Сегодня"

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