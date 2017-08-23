Модель Крисси Тейген рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью
Жена 38-летнего Джона Ледженда объяснила, как пришла к мысли, что с появившейся привычкой нужно бороться
Крисси Тейген рассказала о борьбе с алкогольной зависимостью. 31-летняя американская модель и телеведущая призналась в интервью Cosmopolitan, как возникла данная проблема.
"Я чертовски много пила. Привыкла быть с прической, макияжем и бокалом вина, который помогал мне перед началом церемоний награждения и других шоу. Подобных светских мероприятий было много, поэтому в какой-то момент мне стало плохо и стыдно перед людьми, которых уважала. Чувствовала себя просто ужасно! От этого страдала и я сама, и Джон (Джон Ледженд – муж) и другие люди",– сказала Крисси.
Жена 38-летнего Джона Ледженда, которая вместе с музыкантом воспитывает годовалую дочь Луну, объяснила, как пришла к мысли, что с появившейся привычкой нужно бороться. "На следующее утро после вечеринок я чувствовала себя хорошо, но знала, что все это неправильно. Бокал вина легко сближает с людьми. Многие из них думают, что ходить на пьяные бранчи – это весело. Я не разделяю эту точку зрения. Раньше мне казалось глупым оставаться абсолютно трезвой, но теперь поняла, что хочу быть именно такой. Вынуждена работать над собой",– призналась Тейген.
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