Модель Playboy отметила развод голыми танцами в саду (видео)

38-летняя модель Playboy Джоди Марш разделась догола и устроила обнаженные танцы в саду после того, как получила развод от бывшего мужа Джеймсом Плачидо. Видео своего "забега" британская красотка опубликовала в Insragram. Ролик набрал более 144 тысяч просмотров.

"Ура! Это лучший день в моей жизни!!! Я официально разведена!!!", подписала видео Джоди.

Оригинал видео тут (18+): instagram

Напомним, Джоди Марш известна публике по многочисленным пикантным фотоссесиям для мужских журналов и бульварных изданий. В 2009 году она снялась для эротического журнала Playboy. С того же года Джоди стала заниматься бодибилдингом и сниматься в эпизодических ролях в зарубежных телесериалах.

В августе 2015 года Джоди Марш сыграла свадьбу с Джеймсом Плачидо на пляжном берегу, после чего они устроили праздничную вечеринку в ресторане. Детей у пары не было, – передает rsute.ru.

Публикация от Jodie Marsh (@jodiemarshtv) Апр 5 2017 в 12:51 PDT