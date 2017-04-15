Модель Playboy отметила развод голыми танцами в саду (видео)
Джоди Марш известна публике по многочисленным пикантным фотоссесиям для мужских журналов
Джоди Марш. Фото: instagram.com/jodiemarshtv
Джоди Марш. Фото: instagram.com/jodiemarshtv
Джоди Марш. Фото: instagram.com/jodiemarshtv
Джоди Марш. Фото: instagram.com/jodiemarshtv
Джоди Марш. Фото: instagram.com/jodiemarshtv
Джоди Марш. Фото: instagram.com/jodiemarshtv
Джоди Марш. Фото: instagram.com/jodiemarshtv
Джоди Марш. Фото: instagram.com/jodiemarshtv
Джоди Марш. Фото: instagram.com/jodiemarshtv
38-летняя модель Playboy Джоди Марш разделась догола и устроила обнаженные танцы в саду после того, как получила развод от бывшего мужа Джеймсом Плачидо. Видео своего "забега" британская красотка опубликовала в Insragram. Ролик набрал более 144 тысяч просмотров.
"Ура! Это лучший день в моей жизни!!! Я официально разведена!!!", подписала видео Джоди.
Оригинал видео тут (18+): instagram
Напомним, Джоди Марш известна публике по многочисленным пикантным фотоссесиям для мужских журналов и бульварных изданий. В 2009 году она снялась для эротического журнала Playboy. С того же года Джоди стала заниматься бодибилдингом и сниматься в эпизодических ролях в зарубежных телесериалах.
В августе 2015 года Джоди Марш сыграла свадьбу с Джеймсом Плачидо на пляжном берегу, после чего они устроили праздничную вечеринку в ресторане. Детей у пары не было, – передает rsute.ru.
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