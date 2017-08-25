Модель plus-size Эшли Грэм похвасталась пышными формами в бикини
В путешествие модель отправилась со своей мамой
Американская модель plus-size Эшли Грэм в очередной раз доказала, что не стесняется своего тела. Грэм смело демонстрирует бедра с целлюлитом.
На странице в Instagram Эшли опубликовала новое фото, демонстрирующее ее пышные формы.
На снимке 29-летняя звезда позирует в черном бикини.
Грэм наслаждается отдыхом на острове Бали. В путешествие модель отправилась со своей мамой.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Напомним, одноклассники Эшли постоянно пускали про нее дурные сплетни и издевались над ней всеми возможными способами.
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