Модель plus-size Эшли Грэм похвасталась пышными формами в бикини

Сегодня, 16:30

В путешествие модель отправилась со своей мамой

Эшли Грэм. Фото: AFP
Эшли Грэм. Фото: AFP

Американская модель plus-size Эшли Грэм в очередной раз доказала, что не стесняется своего тела. Грэм смело демонстрирует бедра с целлюлитом.

На странице в Instagram Эшли опубликовала новое фото, демонстрирующее ее пышные формы.

На снимке 29-летняя звезда позирует в черном бикини.

Грэм наслаждается отдыхом на острове Бали. В путешествие модель отправилась со своей мамой.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

Напомним, одноклассники Эшли постоянно пускали про нее дурные сплетни и издевались над ней всеми возможными способами.
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"Сегодня"

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