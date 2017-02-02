Модель plus-size не вместила пышные формы в бикини (фото)

Американская plus-size модель Мила Далбесио стала героиней съемки Sports Illustrated Swimsuit.

Мила приняла участие в пляжной фотосессии. Обладательница пышных форм позировала в откровенных купальниках.

"Хочу поделиться потрясающей новостью – о своем дебюте в качестве модели Sports Illustrated Swimsuit. Я достигла цели, которую преследовала десять лет, и очень горжусь этим. Надеюсь, мой пример вдохновит других женщин не отказываться от собственных убеждений и не бояться говорить о них. Чтобы вас заметили, не нужно иметь миллион подписчиков в соцсети. О человеке судят по качеству его работы",– написала Мила в Instagram и опубликовала видеозапись со съемочной площадки.

Кадр из видео

Кадр из видео