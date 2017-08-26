Модель Victoria's Secret не вместила пышную грудь в купальнике
Девушка опубликовала фотоснимки с отдыха, на которых позирует в полосатом купальнике
Одна из "ангелов" бренда Victoria's Secret – 24-летняя датская топ-модель Жозефин Скривер – порадовала поклонников откровенными фото в Instagram. Девушка опубликовала фотоснимки с отдыха, на которых позирует в полосатом купальнике.
За жизнью красотки следит более 4 миллионов поклонников.
Ранее 24-летняя модель поделилась откровенными фото в нижнем белье.
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