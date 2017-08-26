Модель Victoria's Secret не вместила пышную грудь в купальнике

Девушка опубликовала фотоснимки с отдыха, на которых позирует в полосатом купальнике

Одна из "ангелов" бренда Victoria's Secret – 24-летняя датская топ-модель Жозефин Скривер – порадовала поклонников откровенными фото в Instagram. Девушка опубликовала фотоснимки с отдыха, на которых позирует в полосатом купальнике.

За жизнью красотки следит более 4 миллионов поклонников.

Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) Авг 24 2017 в 8:40 PDT

Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) Авг 22 2017 в 10:19 PDT

Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) Авг 15 2017 в 5:23 PDT

Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) Авг 14 2017 в 6:33 PDT

Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) Авг 12 2017 в 6:23 PDT

Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) Май 12 2017 в 1:54 PDT

Публикация от Josephine Skriver (@josephineskriver) Фев 19 2017 в 8:30 PST

Ранее 24-летняя модель поделилась откровенными фото в нижнем белье.