Модель Victoria's Secret не вместила пышную грудь в купальнике

Сегодня, 20:11

Девушка опубликовала фотоснимки с отдыха, на которых позирует в полосатом купальнике

Жозефин Скривер. Фото: instagram.com/josephineskriver
Жозефин Скривер. Фото: instagram.com/josephineskriver

Одна из "ангелов" бренда Victoria's Secret – 24-летняя датская топ-модель Жозефин Скривер – порадовала поклонников откровенными фото в Instagram. Девушка опубликовала фотоснимки с отдыха, на которых позирует в полосатом купальнике.

За жизнью красотки следит более 4 миллионов поклонников.

Ранее 24-летняя модель поделилась откровенными фото в нижнем белье.
модель, Victoria's Secret, Жозефин Скривер

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"Сегодня"

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