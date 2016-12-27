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Модель Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном купальнике (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7834/76_main.1482834664.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7834/76_tn.1482834664.jpg Звезды Модель отправилась в отпуск на Мальдивы

Модель Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном купальнике (фото)

Вчера, 15:30

Модель отправилась в отпуск на Мальдивы

Виктория Лопырева. Фото: Instagram
Виктория Лопырева. Фото: Instagram

Телеведущая и модель Виктория Лопырева поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото. 

33-летняя Виктория показала, как восстанавливает силы в теплых краях. Посол чемпионата мира по футболу 2018 отправилась в отпуск на Мальдивы.

Лопырева похвасталась фигурой в оригинальном слитном купальнике с вырезами по бокам. На другом снимке модель позирует в маленьком блестящем платье, демонстрируя стройные ноги.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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