Модель Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном купальнике (фото)
Модель отправилась в отпуск на Мальдивы
Телеведущая и модель Виктория Лопырева поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото.
33-летняя Виктория показала, как восстанавливает силы в теплых краях. Посол чемпионата мира по футболу 2018 отправилась в отпуск на Мальдивы.
Лопырева похвасталась фигурой в оригинальном слитном купальнике с вырезами по бокам. На другом снимке модель позирует в маленьком блестящем платье, демонстрируя стройные ноги.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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