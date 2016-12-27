Модель Виктория Лопырева похвасталась фигурой в откровенном купальнике (фото)

Модель отправилась в отпуск на Мальдивы

Телеведущая и модель Виктория Лопырева поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими фото.

33-летняя Виктория показала, как восстанавливает силы в теплых краях. Посол чемпионата мира по футболу 2018 отправилась в отпуск на Мальдивы.

Лопырева похвасталась фигурой в оригинальном слитном купальнике с вырезами по бокам. На другом снимке модель позирует в маленьком блестящем платье, демонстрируя стройные ноги.

Фото: Instagram

Фото: Instagram