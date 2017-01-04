Модному бизнесу Виктории Бекхэм грозит закрытие

Вслед за радостными новостями о том, что Виктория Бекхэм получит из рук королевы Елизаветы II Орден Британской империи, в СМИ появилась информация о возможном закрытии бизнеса знаменитости. В начале декабря fashion-марке Victoria Beckham Ltd было вынесено официальное предупреждение в связи с тем, что руководство компании медлит с подачей финансовой отчетности. В случае невыполнения предписания бренд может быть закрыт и передан Короне до 5 февраля.

Интересно, что подобное предупреждение получила и другая компания семьи Бекхэм, Beckham Brand Holdings Ltd, директором которой является сам Дэвид. Впрочем, если верить словам близкого друга пары, сложившаяся ситуация — лишь административная формальность.