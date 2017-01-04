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Модному бизнесу Виктории Бекхэм грозит закрытие http://www.segodnya.ua/img/article/7853/63_main.1483454332.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/63_tn.1483454332.jpg Звезды Компания медлит с подачей финансовой отчетности

Модному бизнесу Виктории Бекхэм грозит закрытие

Сегодня, 04:03

Компания медлит с подачей финансовой отчетности

Виктория Бекхэм. Фото: AFP
Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Вслед за радостными новостями о том, что Виктория Бекхэм получит из рук королевы Елизаветы II Орден Британской империи, в СМИ появилась информация о возможном закрытии бизнеса знаменитости. В начале декабря fashion-марке Victoria Beckham Ltd было вынесено официальное предупреждение в связи с тем, что руководство компании медлит с подачей финансовой отчетности. В случае невыполнения предписания бренд может быть закрыт и передан Короне до 5 февраля.

Интересно, что подобное предупреждение получила и другая компания семьи Бекхэм, Beckham Brand Holdings Ltd, директором которой является сам Дэвид. Впрочем, если верить словам близкого друга пары, сложившаяся ситуация — лишь административная формальность.
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Источник:

woman.ru

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