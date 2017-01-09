Модный бренд Виктории Бекхэм несет убытки, несмотря на финансовую помощь

Модный бренд Victoria Beckham, по словам СМИ, понес убытки в размере 4,6 миллионов фунтов стерлингов. Таблоид The Sun, уточняет, что бизнес бывшей солистки Spice Girls продолжает нести финансовые потери, несмотря на то, что ее супруг Дэвид Бекхэм вложил в дело 6,7 миллионов фунтов, чтобы спасти его от краха.

Новость о проблемах в бизнесе Виктории Бекхэм стала известна после того, как знаменитость получила предупреждение с угрозой закрыть ее компанию из-за несвоевременного заполнения финансовых отчетов. Официальный представитель марки Victoria Beckham информацию о долгах и предоставленном кредите со стороны Дэвида Бекхэма отрицает: "Это частная холдинговая компания, ею в равных долях владеют Виктория, Дэвид и компания Simon Fuller's XIX, которая курирует все предприятия Бекхэмов. Эти предприятия могут финансироваться различными способами в любой момент времени, что может повлечь за собой путаницу в банковских долгах, внутренних кредитах и инвестициях. Виктория считается самым высокооплачиваемым из директоров, с зарплатой в 700 тысяч фунтов стерлингов, в то время как суммарная зарплата остальных сотрудников составляет 7,3 миллиона фунтов стерлингов".

Тем не менее, 6 декабря о вероятном закрытии марки Victoria Beckham сообщили и Daily Mail со ссылкой на официальные бумаги. По данным издания, если компания не погасит долг, то работу предприятия приостановят 5 февраля.

Инсайдер, близко знакомый с парой, отметил, что проблемы Дэвиду и Виктории не грозят, и что все это лишь большое недоразумение, вызванное задержками в работе с документами.