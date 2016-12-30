Молодая мама Виктория Крутая удивила "голым" купальником (фото)

Она рассказала, что усердно трудилась для того, чтобы после родов привести тело в порядок, но не совсем довольна результатом

Старшая дочь композитора Игоря Крутого Виктория, которая чуть больше года назад впервые стала мамой, похвасталась отличной фигурой в "голом" купальнике.

Снимок она опубликовала в Instagram.

31-летняя Виктория примерила купальник со вставками нюдового цвета, которые создают иллюзию голого тела.

What's everyone's New Years resolution? Been working super hard to get my stomach in shape after baby in hope for some abs .. almost there but hopefully 2017 will be the year to get into amazing shape one of my resolutions .Какие у вас резолюции?? Фото опубликовано Victoria (@victoriakrut) Дек 28 2016 в 6:37 PST

Примечательно, что мнения подписчиков Крутой разделились: "Модель купальника не очень", "Отлично сидит купальник, и фигура шикарная", "Вика ты просто секси", "Вика переодень этот купальник, ты с ним одного цвета".