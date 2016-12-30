Молодая мама Виктория Крутая удивила "голым" купальником (фото)
Она рассказала, что усердно трудилась для того, чтобы после родов привести тело в порядок, но не совсем довольна результатом
Старшая дочь композитора Игоря Крутого Виктория, которая чуть больше года назад впервые стала мамой, похвасталась отличной фигурой в "голом" купальнике.
Снимок она опубликовала в Instagram.
31-летняя Виктория примерила купальник со вставками нюдового цвета, которые создают иллюзию голого тела.
Примечательно, что мнения подписчиков Крутой разделились: "Модель купальника не очень", "Отлично сидит купальник, и фигура шикарная", "Вика ты просто секси", "Вика переодень этот купальник, ты с ним одного цвета".
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