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Молодая мама Виктория Крутая удивила "голым" купальником (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/24_main.1483025247.png http://www.segodnya.ua/img/article/7844/24_tn.1483025247.png Звезды Она рассказала, что усердно трудилась для того, чтобы после родов привести тело в порядок, но не совсем довольна результатом

Молодая мама Виктория Крутая удивила "голым" купальником (фото)

Сегодня, 10:09

Она рассказала, что усердно трудилась для того, чтобы после родов привести тело в порядок, но не совсем довольна результатом

Виктория вернула прежнюю форму. Фото: instagram.com/victoriakrut
Виктория вернула прежнюю форму. Фото: instagram.com/victoriakrut

Старшая дочь композитора Игоря Крутого Виктория, которая чуть больше года назад впервые стала мамой, похвасталась отличной фигурой в "голом" купальнике.

Снимок она опубликовала в Instagram.

31-летняя Виктория примерила купальник со вставками нюдового цвета, которые создают иллюзию голого тела.

Примечательно, что мнения подписчиков Крутой разделились: "Модель купальника не очень", "Отлично сидит купальник, и фигура шикарная", "Вика ты просто секси", "Вика переодень этот купальник, ты с ним одного цвета".

Buns out

Фото опубликовано Victoria (@victoriakrut)

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Источник:

"Сегодня"

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