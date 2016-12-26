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Молодеет с каждым днем: Алла Пугачева ошеломила фигурой в маленьком черном платье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7828/94_main.1482672477.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7828/94_tn.1482672477.jpg Звезды Супруга Галкина выбрала для съемок короткий наряд с открытыми плечами

Молодеет с каждым днем: Алла Пугачева ошеломила фигурой в маленьком черном платье (фото)

Сегодня, 10:01

Супруга Галкина выбрала для съемок короткий наряд с открытыми плечами

Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Фото: Instagram
Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Фото: Instagram

67-летняя Алла Пугачева не перестает удивлять поклонников. На днях состоялись съемки новогоднего выпуска шоу Максима Галкина "МакимМаксим", в эфире которого появится Пугачева.

На странице в Instagram Кристина Орбакайте поделилась эксклюзивным фото со съемок новогодней программы. На снимке Примадонна позирует в компании старшей дочери и мужа.

Пугачева в маленьком черном платье похвасталась стройной фигурой. Подписчики отметили, что Алла Борисовна помолодела и с новой прической выглядит потрясающе.

"Алла Борисовна супер", "Нашла себе стимул и так помолодела", "Алла Борисовна выглядит потрясающе", "Алла Борисовна великолепно выглядит", "Алла с Максимом, будто одного возраста", "Алла Борисовна молодеет и молодеет!", "Пугачева, чем старше, тем красивее", "А юбки все короче", "Алла Борисовна помолодела", "Пугачева на себя не похожа", "Пугачева все молодеет с каждым днем, скоро как Кристина будет выглядеть", "Ничего себе Алла Борисовна похудела", "Алла Борисовна шикарна, ножки как у 18 летней", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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