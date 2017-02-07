Молодой экс-жених Кайли Миноуг уже нашел ей замену (фото)

Сегодня, 06:18

Джошуа изменял своей возлюбленной с 35-летней испанской актрисой Мартой Миланс

Кайли Миноуг. Фото: instagram.com/kylieminogue
Кайли Миноуг. Фото: instagram.com/kylieminogue

3 февраля стало известно, что 48-летняя Кайли Миноуг расторгла помолвку с 29-летним женихом Джошуа Сассом. Певица объявила об этом в своем Instagram: "Спасибо вам всем за любовь и поддержку и спасибо за понимание сейчас, когда мы с Джошуа решили идти каждый своим путем. Мы с ним желаем друг другу самого хорошего и с надеждой смотрим вперед", – пишет peopletalk.

Позже стали появляться слухи о том, что Кайли не просто так рассталась с женихом: поговаривали, что Джошуа изменял своей возлюбленной с 35-летней испанской актрисой Мартой Миланс (они познакомились на съемках фильма "Завтра не наступит"). Мужчина до последнего отрицал факт измены, хотя источник, который работал с ними над фильмом, рассказал: было трудно не заметить, что между Джошуа и Мартой что-то есть. После этого Миноуг, как говорят инсайдеры, со скандалом выгнала жениха из своего особняка.


Марта Миланс

Догадки догадками, но в сети появились фотографии Джошуа с новой пассией. А ведь не прошло и недели после разрыва! "Они казались очень счастливыми рядом друг с другом. Очевидно, что они близки и у них много общего", — рассказал порталу Mirror очевидец. А еще добавил, что между ними не просто симпатия, а любовь!

Источники из окружения знаменитости говорят, что Кайли тяжело переживает разрыв, но пытается сохранить спокойствие. А вот все ее друзья рады, что она собрала волю в кулак и ушла от Джошуа: он был не достоин ее.


Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Напомним, Кайли и Сасс познакомились на съемках мыльной оперы "Галавант" в 2015 году. В феврале 2016 года они объявили о своей помолвке, однако женится не собирались до тех пор, пока в Австралии не примут закон об однополых браках. У Джошуа, кстати, есть 4-летний сын Себастьян от его экс-девушки Франчески Чини.
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