Молодой экс-жених Кайли Миноуг уже нашел ей замену (фото)

3 февраля стало известно, что 48-летняя Кайли Миноуг расторгла помолвку с 29-летним женихом Джошуа Сассом. Певица объявила об этом в своем Instagram: "Спасибо вам всем за любовь и поддержку и спасибо за понимание сейчас, когда мы с Джошуа решили идти каждый своим путем. Мы с ним желаем друг другу самого хорошего и с надеждой смотрим вперед", – пишет peopletalk.

#lovers ... Thank you for all your love and support throughout this recent chapter of my life. Thank you now for your love and understanding with the news that Josh and I have decided to go our separate ways. We wish only the best for each other as we venture towards new horizons. #thesunalwaysrises Фото опубликовано Kylie Minogue (@kylieminogue) Фев 3 2017 в 12:51 PST

Позже стали появляться слухи о том, что Кайли не просто так рассталась с женихом: поговаривали, что Джошуа изменял своей возлюбленной с 35-летней испанской актрисой Мартой Миланс (они познакомились на съемках фильма "Завтра не наступит"). Мужчина до последнего отрицал факт измены, хотя источник, который работал с ними над фильмом, рассказал: было трудно не заметить, что между Джошуа и Мартой что-то есть. После этого Миноуг, как говорят инсайдеры, со скандалом выгнала жениха из своего особняка.

Фото опубликовано Marta Martita M (@martamilans) Мар 23 2016 в 2:10 PDT



Марта Миланс

Догадки догадками, но в сети появились фотографии Джошуа с новой пассией. А ведь не прошло и недели после разрыва! "Они казались очень счастливыми рядом друг с другом. Очевидно, что они близки и у них много общего", — рассказал порталу Mirror очевидец. А еще добавил, что между ними не просто симпатия, а любовь!

Фото опубликовано Marta Martita M (@martamilans) Сен 6 2015 в 12:59 PDT

Источники из окружения знаменитости говорят, что Кайли тяжело переживает разрыв, но пытается сохранить спокойствие. А вот все ее друзья рады, что она собрала волю в кулак и ушла от Джошуа: он был не достоин ее.

Фото опубликовано Kylie Minogue (@kylieminogue) Ноя 23 2016 в 9:36 PST

Фото опубликовано Kylie Minogue (@kylieminogue) Ноя 23 2016 в 3:24 PST



Кайли Миноуг и Джошуа Сасс

Напомним, Кайли и Сасс познакомились на съемках мыльной оперы "Галавант" в 2015 году. В феврале 2016 года они объявили о своей помолвке, однако женится не собирались до тех пор, пока в Австралии не примут закон об однополых браках. У Джошуа, кстати, есть 4-летний сын Себастьян от его экс-девушки Франчески Чини.