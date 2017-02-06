MONATIK оригинально поздравил Веру Брежневу с днем рождения

MONATIK поздравил Веру Брежневу с днем рождения в Instagram и посвятил ей стих собственного сочинения. Напомним, для праздничной вечеринки Брежнева выбрала яркий наряд из новой коллекции Dolce&Gabbana. Артистке исполнилось 35 лет.

Вера Брежнева и MONATIK давно восхищаются друг другом. А в декабре прошлого года они взорвали зал музыкальной премии M1 Music Awards мэшапом своих треков "Кружит" и "Любовь спасет мир".

В день рождения певицы, MONATIK выложил отрывок своего выступления и подписал: "Вера! Вера....Она так необходима. Она нужна Дане, Платону, Диме. Она нужна каждому человеку, ведь дарит рассвет! Там где Вера рядом, тоски да грусти нет. Сегодня у нее очень важный день, Она появилась на свет, подарила всем свет и рассеялась тень! Желаю Тебе Вера, от жизни настоящего наслаждения. С любовью и уважением. С днем рождения! П.С. Ты так особенна! Продолжай кружить, как ты умеешь!".