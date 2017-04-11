Моника Беллуччи выбрала для чувственной фотосессии прозрачный топ от украинского бренда

Вчера, 11:30

Актриса позировала в эффектных нарядах на крыше

Моника Беллуччи. Фото: AFP
Моника Беллуччи. Фото: AFP

52-летняя Моника Беллуччи порадовала поклонников чувственной фотосессией для бразильского издания Jornal O Glob.

На крыше знаменитого торгового центра Galeries Lafayette в Париже актриса позировала в нарядах от Dior, Victoria Beckham, Prada, Chanel, Gucci и других. Знаменитой итальянке пришлись по вкусу вещи и от украинских брендов.

Под платье от Dior Моника надела топ в горошек от Paskal (модельер Юлия Паскаль), а юбку от Gucci дополнила ярким жакетом от Ksenia Schnaider (дизайнер Ксения Марченко).

"Кто из девочек не мечтал быть похожей на Монику Белуччи? Кто из мальчиков не мечтал быть тюлевым топом на Монике Белуччи? Моника Белуччи в нашем polka-dot tulle top. Смотрим The Private Lives of Pippa Lee в честь этого события", – написала в Facebook Юлия Паскаль.

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Топ Paskal и платье Dior. Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

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Юбка Gucci и жакет Ksenia Schnaider Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel

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Фото: www.instagram.com/monicabellucciofficiel
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"Сегодня"

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