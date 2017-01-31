Моника Беллуччи завела роман с 44-летним актером

Сегодня, 12:30

Новым избранником актрисы стал француз Жиль Леллуш

Моника Беллуччи. Фото: AFP
Моника Беллуччи. Фото: AFP

Уже больше трех лет Моника Беллуччи официально свободна. В 2013 году она рассталась с Венсаном Касселем, с которым прожила в браке почти 14 лет. По сообщения СМИ, 52-летняя актриса, наконец, нашла новое счастье: Беллуччи приписывают роман с 44-летним французским актером Жилем Леллушем.

Итальянка и француз появились вместе на недавнем гала-ужине Sidaction в Париже. Гости вечера уверяют, что Беллуччи и Леллуш вели себя как влюбленные и ушли с мероприятия вместе.

До брака с Касселем Моника также пять лет была замужем за Клаудио Карлосом Бассо. Жиль в течение 11 лет встречался с актрисой Мелани Дотей.
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Источник:

elle.ru

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