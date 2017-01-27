Моника Белуччи научилась доить корову для роли в фильме Кустурицы

Актриса Моника Белуччи научилась доить коров, так как это требовалось для роли в фильме Эмира Кустурицы "По млечному пути" (On the Milky Road, 2016) – пишет ТАСС. "Эмир меня научил доить корову, и оказалось, что это довольно простая работа", – рассказала знаменитая актриса и модель в ответ на удивленные вопросы о том, как она справилась с животным.

Что касается трудностей при съемках в последней картине известного сербского режиссера, то их выдалось немало. "Было очень трудно учить сербский язык, а Эмир старался, чтобы было еще тяжелее, так как время от времени добавлял сложности, вставляя новые реплики, которые я должна была повторять до тех пор, пока не произнесу так, как надо", – рассказала Белуччи.

По словам актрисы, было также непросто сниматься в холодной воде и носить на плечах раненого возлюбленного, которого сыграл сам Кустурица. "Все это было тяжело, тем более для меня, которая все в жизни делает расслабленно. Я занимаюсь пилатесом, чтобы оставаться в форме, но не трачу слишком много энергии, а тут мне пришлось приложить максимум своих сил", – поделилась актриса.

Тем не менее, по оценке актрисы, ее роль в фильме "Млечный путь" стала "самой зрелой в карьере". Действие новой работы Кустурицы разворачивается в период боснийской войны. Главный герой – молочник, который ежедневно перевозит на осле через линию фронта провизию для солдат, – встречает таинственную итальянку, и она переворачивает всю его жизнь. Главные роли в ленте сыграли сам Кустурица и Беллуччи.