"Мстители: Война бесконечности" станут самым дорогим фильмом в истории

Новый супергеройский блокбастер Marvel "Мстители: Война бесконечности" может стать не только самым амбициозным проектом студии, но и самым дорогим фильмом в истории голливудского кино. Сообщается, что бюджет картины, съемками которой режиссеры братья Руссо займутся в феврале этого года, может достигнуть рекордной суммы в 500 миллионов долларов.

Для сравнения, бюджет первых "Мстителей", вышедших в 2012 году, составил 220 миллионов долларов, а бюджет "Мстителей: Эра Альтрона" – порядка 260 миллионов. Разумеется, оба супергеройских блокбастера Marvel без труда "отбили" все расходы на производство, суммарно заработав в прокате почти 3 миллиарда долларов.

Рекордный бюджет в полмиллиарда долларов "Войны бесконечности" отчасти объясняется рекордным кастом: в фильме будет задействовано свыше двух десятков голливудских звезд, многие из них – первой величины. В "Мстителях 3" снимутся Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Крис Прэтт, Джереми Реннер, Брэдли Купер, Вин Дизель, Зои Салдана, Бенедикт Камбербэтч, Крис Хемсворт и многие другие.

Премьера "Мстители: Война бесконечности" состоится в мае 2018.