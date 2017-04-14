Мускулистый каннибал Джейсон Момоа и Киану Ривз: вышел новый трейлер "Плохой партии"

Сегодня, 18:41

В постапокалиптическом фильме рассказывается о каннибале по прозвищу Человек из Майами, который влюбляется в свою жертву


В сети появился новый трейлер фильма "Плохая партия" с Джейсон Момоа и Киану Ривзом в главной роли. Видеоролик был опубликован на YouTube.

В постапокалиптическом фильме рассказывается о каннибале по прозвищу Человек из Майами, которого играет мускулистый Джейсон Момоа и который влюбляется в свою жертву, в исполнении Сьюки Уотерхаус.

Мировая премьера фильма намечена на 23 июня этого года. В "Плохой партии" также сыграли Киану Ривз и Джим Керри.
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