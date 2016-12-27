Муж Елены Ваенги сбежал из больницы

Муж Елены Ваенги – музыкант Роман Садырбаев – на днях сбежал из больницы, куда попал с тяжелой формой гриппа.

Напомним, Роман был срочно госпитализирован в больницу, где его определили в отделение реанимации. О том, что музыкант уже покинул медицинское учреждение, Ваенга рассказала на странице в Instagram.

"Я поехала в Казань. Муж сбежал из больницы. Все идет супер. Компот и суп сварен", – поделилась звезда.