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Муж Елены Ваенги сбежал из больницы http://www.segodnya.ua/img/article/7835/46_main.1482842375.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/46_tn.1482842375.jpg Звезды Музыкант попал в реанимацию из-за гриппа

Муж Елены Ваенги сбежал из больницы

Вчера, 17:00

Музыкант попал в реанимацию из-за гриппа

Елена Ваенга. Фото: Instagram
Елена Ваенга. Фото: Instagram

Муж Елены Ваенги – музыкант Роман Садырбаев – на днях сбежал из больницы, куда попал с тяжелой формой гриппа.

Напомним, Роман был срочно госпитализирован в больницу, где его определили в отделение реанимации. О том, что музыкант уже покинул медицинское учреждение, Ваенга рассказала на странице в Instagram.

"Я поехала в Казань. Муж сбежал из больницы. Все идет супер. Компот и суп сварен", – поделилась звезда.
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Источник:

"Сегодня"

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