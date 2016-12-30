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Муж Ксении Собчак рассекретил имя сына http://www.segodnya.ua/img/article/7847/38_main.1483104712.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/38_tn.1483104712.jpg Звезды Телеведущая стала мамой в ноябре

Муж Ксении Собчак рассекретил имя сына

Сегодня, 15:30

Телеведущая стала мамой в ноябре

Ксения Собчак. Фото: Instagram
Ксения Собчак. Фото: Instagram

Ксения Собчак еще 18 ноября стала мамой. Имя сына телеведущая решила не сообщать. Поклонники долго ждали, когда родители объявят имя.

Супруг Ксении – актер Максим Виторган только сегодня на странице в Instagram рассекретил имя сына.

Виторган поделился фото, на котором показывает елочную игрушку с именем Платон.

С новым!;-))) Спасибо @asjab2 за подарочки!!!

Фото опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan)

 
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"Сегодня"

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