Муж Ксении Собчак рассекретил имя сына
Телеведущая стала мамой в ноябре
Ксения Собчак еще 18 ноября стала мамой. Имя сына телеведущая решила не сообщать. Поклонники долго ждали, когда родители объявят имя.
Супруг Ксении – актер Максим Виторган только сегодня на странице в Instagram рассекретил имя сына.
Виторган поделился фото, на котором показывает елочную игрушку с именем Платон.
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