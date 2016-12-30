Муж Ксении Собчак рассекретил имя сына

Ксения Собчак еще 18 ноября стала мамой. Имя сына телеведущая решила не сообщать. Поклонники долго ждали, когда родители объявят имя.

Супруг Ксении – актер Максим Виторган только сегодня на странице в Instagram рассекретил имя сына.

Виторган поделился фото, на котором показывает елочную игрушку с именем Платон.