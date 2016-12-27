Муж Наташи Королевой боялся конкуренции с Игорем Николаевым

Нынешний муж Наташи Королевой Сергей Глушко вспомнил о том, как проходило знакомство с его будущей тещей. Танцор признался, что первое время боялся лично встречаться с мамой Наташи — Людмилой. По его словам, он знал о том, что его будут сравнивать с предыдущим мужем Королевой — Игорем Николаевым — и предполагал, что может не выдержать конкуренции с композитором в глазах мамы Наташи. "Первых встреч я очень побаивался. И побаивался не зря, потому что вся предыстория говорила о том, что маме после предыдущего зятя будет сложно на меня смотреть. Так и было. Я расстроился после первой встречи, но Наташа мне сразу сказала: "Тебе же со мной жить!" — рассказал Тарзан в интервью программе "Ты не поверишь".

Впрочем, по прошествии некоторого времени, он все же смог найти общий язык с тещей и сейчас семья Королевой живет душа в душу. Кстати, Сергей также рассказал о том, как помогает Наташе в быту. Не так давно у нее состоялся сольный концерт в Кремле, который требовал подготовки и репетиций, поэтому на время все домашние хлопоты легли на плечи Глушко. Целых два месяца он сам занимался решением бытовых проблем и помогал сыну — Архипу с домашними заданиями.